Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schmalfeld - Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Seniorin

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei sucht die 85-jährige Inge Aschmutat aus dem Pflegeheim Kastanienhof in Schmalfeld. Die Seniorin wurde zuletzt am Samstag gegen 17 Uhr gesehen. Sie ist zeitlich und örtlich orientiert und kennt sich in der Schmalfelder Umgebung aufgrund häufiger ausgedehnter Spaziergänge gut aus.

Frau Aschmutat ist 1,58 m groß, hat graue, kurze Haare, und eine kräftige Statur. Sie trägt eine Brille und ist mit einer ziegelfarbenen Steppjacke, roter Mütze und Wanderschuhen bekleidet.

Es kann nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste kurz vor ihrem Verschwinden im Bereich des Wohldweges aufgehalten hat. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von Suchhunden führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Seniorin.

Personen, die Frau Aschmutat gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

