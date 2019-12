Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Kieler Straße - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Bad Segeberg (ots)

Samstagnachmittag kam es in der Kieler Straße in Höhe eines Baumarktes zu einem Unfall, durch den drei Personen verletzt wurden.

Ein 72-jähriger Mann aus dem Umland von Henstedt-Ulzburg fuhr gegen 16:30 Uhr in Richtung Kaltenkirchen. Mit seinem Toyota fuhr er auf einen an der Ampel wartenden VW Polo auf. Der Polo wurde durch den Aufprall gegen einen davorstehenden Golf geschoben und dieser wiederum gegen einen davor wartenden Audi A 3. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 15000 Euro.

Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Die 27-jährige Fahrerin des VW Polo aus dem Kaltenkirchener Umland und ihre 15-jährige Mitfahrerin wurden in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten die Karosserie auf und befreiten die Frau und das Mädchen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Polizeibeamte sperrten die Fahrbahn an der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden.

