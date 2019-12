Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf - Feuer in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2019, ist es in Haseldorf zum Feuer in einem Einfamilienhaus gekommen. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Straße Kamperrege. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Es befanden sich zu dieser Zeit keine Personen im Gebäude. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die weitere Untersuchung des Brandortes erfolgt unter Hinzuziehung eines Gutachters sowie eines Brandmittelspürhundes.

Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

