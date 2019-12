Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Gönnebek, Rüsch

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 04.12.2019, verletzten sich in Gönnebek zwei Personen bei einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Neumünster fuhr mit einem Suzuki Baleno auf der Straße "Rüsch" in Gönnebek. Gegen 16:45 Uhr kam ihm ein Traktor mit Gülleanhänger entgegen. Der 25-Jährige fuhr zunächst an den rechten Fahrbahnrand, kollidierte dann aber mit dem ersten Rad des Gülleanhängers. Hierbei verletzten sich der 25-jährige Fahrer leicht. Sein 35-jähriger Beifahrer aus Malente erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 17-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns blieb unverletzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei 13.000 Euro. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Trappenkamp unter 04323-805270 zu melden.

