Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Fahrradkontrolle an Schule

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2019, fand eine große Fahrradkontrolle an der Grund- und Gemeinschaftsschule statt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen der Fahrräder.

In der Zeit von 7:30 Uhr bis 8:20 Uhr kontrollierten sechs Beamte des Polizeireviers Pinneberg insgesamt 147 Fahrräder vor dem Schulgelände. Bei 51 Fahrrädern stellten die Polizisten Mängel fest. Die Kinder und jugendlichen Fahrradfahrer wurden in verkehrserzieherischen Gesprächen auf die Gefahren und die festgestellten Mängel aufmerksam gemacht. Vor allem in der dunklen Jahreszeit begeben sich Fahrradfahrer ohne die erforderlichen lichttechnischen Einrichtungen in die Gefahr, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten auch fest, dass viele Schülerinnen und Schüler im Kindesalter ohne Helm gefahren sind. Es wurde auf die Funktion und den Schutz eines Fahrradhelmes aufmerksam gemacht.

Die Polizei wird derartige Kontrollen wiederholen.

