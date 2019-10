Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann kollabiert am Steuer und verstirbt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Osttangende zu einem Rettungseinsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Gegen 16.50 Uhr war ein 75-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Unvermittelt sackte der Fahrer hinter dem Steuer zusammen. Seine Frau und Beifahrerin konnte das Auto stoppen. Das Fahrzeug stieß dabei leicht gegen die Außenleitplanke. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 75-Jährige später in der Euregioklinik.

