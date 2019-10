Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - 13-Jähriger holt mit Auto ein Sofa ab

Grafschaft Bentheim (ots)

Beamte der Polizei in der Grafschaft Bentheim hatten es am Mittwochvormittag mit einem sehr außergewöhnlichen Sachverhalt zu tun. Zeugen hatte sich bei einer Dienststelle gemeldet, weil sie ein Auto mit einem offensichtlich viel zu jungen Fahrer beobachtet hatten. Der Junge war zunächst mit dem Pkw samt leerem Anhänger weggefahren. Wenig später wurde das Gespann erneut gesichtet. Diesmal befand sich auf dem Anhänger ein Sofa. Als die verständigte Polizei an der Wohnanschrift des Jungen eintraf, hatte er das abgeholte Sofa bereits mit seinem Vater vom Anhänger abgeladen. Der Dreizehnjährige öffnete den Beamten auf Klingeln die Tür. Nach rechtlicher Belehrung und Mitteilung über den Grund des Erscheinens der Polizei, fing der Junge an zu weinen. Als er seine Mutter unter Tränen fragte, warum immer er das Auto fahren müsse, bekam er keine Antwort. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Gegensatz zu dem nicht strafmündigen Jungen, haben dessen Eltern für das Anordnen oder auch nur das Ermöglichen der Fahrt mit einer Bestrafung zu rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell