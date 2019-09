Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pofrzheim - Hochwertige E-Bikes und Baumaschinen sichergestellt

Pforzheim (ots)

Mehrere hochwertige E-Bikes, Fahrräder und Baumaschinen konnte die Polizei am Sonntagnachmittag in Pforzheim sicherstellen und einen 38-Jährigen festnehmen. Von einem Zeugen wurde die Polizei gegen 16.40 Uhr verständigt, da mehrere Fahrräder in einen weißen Transporter in der Stückelhäldenstraße, direkt bei einem Beherbergungsbetrieb, eingeladen würden. Von einer Streife konnte dort ein geparkter Transporter mit rumänischem Kennzeichen festgestellt werden. Der 28-Jährige Fahrer versuchte beim Erkennen der Streifen den Motor zu starten und davonzufahren. Dies konnte verhindert werden. Auf der Ladefläche fanden die Beamten fünf hochwertige E-Bikes, die in Bettlaken gepackt waren. Der 28-jährige Rumäne wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten dann in den Hofraum des Beherbergungsbetriebs. Dort konnten weitere hochwertige Fahrräder festgestellt werden. In einem Pkw, der im Hof geparkt war, wurden mehrere hochwertige Baugeräte, darunter ein Rüttler aufgefunden. Die Fahrräder und Baumaschinen wurden sichergestellt. Bislang konnten einige E-Bikes und Fahrräder, sowie eine Baumaschine Diebstählen zugeordnet werden. Die ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim führten zu einem 32-jährigen Rumänen, der die Räder gestohlen und den Transport nach Rumänien organisiert haben soll. Der Tatverdächtige konnte bislang noch nicht festgenommen werden.

