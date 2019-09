Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf- Einbruch in Bäckereifiliale

Karlsdorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Industriestraße ein und entwendeten einen Tresor. Die Einbrecher versuchten zunächst mit einem Hebelwerkzeug an mehreren Stellen ihr Glück, schlugen letztlich aber eine Fensterscheibe an der Gebäudevorderseite ein, um ins Innere zu gelangen. In den Büroräumlichkeiten der Bäckerei erbeuteten die Täter schließlich einen Tresor mit Bargeld sowie einen Schlüsselbund. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

