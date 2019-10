Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterbrock - Zaun an Sportgelände beschädigt

Osterbrock (ots)

Am vergangenen Wochenende zerschnitten unbekannte Täter in Geeste-Osterbrock ein Maschendrahtzaunelement der Umzäunung des Sportgeländes des "SC Osterbrock". Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 in Verbindung zu setzen.

