Am Donnerstag, den 5. Dezember 2019, ist es auf der Autobahn 23 bei Kölln-Reisiek zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus gekommen. In dem Bus befanden sich zwei Schulklassen aus Heide. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Kurz nach 14 Uhr befuhr der Reisebus, besetzt mit 48 Schülern und zwei Lehrkräften aus Heide, die A23 in Fahrtrichtung Heide. Die beiden Schulklassen befanden sich auf dem Rückweg von einem Theaterbesuch in Hamburg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wechselte der Bus zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Zu dieser Zeit befuhr ein 20-Jähriger aus dem Kreis Steinburg mit seinem VW Passat die linke Fahrspur ebenfalls in Richtung Heide. Der VW-Fahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in das Heck des Reisebusses.

Zwölf Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren, eine Lehrerin sowie der Fahrer des VW Passat verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der Rettungsdienst brachte acht Kinder in umliegende Krankenhäuser. An dem VW Passat entstand Totalschaden. Der Reisebus konnte seine Fahrt anschließend mit einem anderen Fahrer fortsetzen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt nun das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn.

