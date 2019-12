Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Glashütte

Polizei nimmt 82-Jährigen nach Raubdelikt vorläufig fest

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 05.12.2019, kam es in Norderstedt, Glashütte, zu einem Raubdelikt. Noch am gleichen Abend gelangt es der Polizei den Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Gegen 15:00 Uhr hatte ein älterer Mann an der Haustür einer Wohnung geklingelt. Nach dem Öffnen der Tür drängte dieser die 75-jährige Wohnungsmieterin in die Wohnung und verlangte unter Vorhalt einer Waffe eine Abstandszahlung zurück, die er vor einiger Zeit bei einer Wohnungsübernahme an die 75-Jährige gezahlt hatte. Der älteren Dame gelang es, den Mann vor die Wohnungstür zu stoßen und diese zu verriegeln. Der Mann verließ das Haus, drohte dabei aber wiederzukommen. Die 75-Jährige verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach ihm blieb zunächst ohne Erfolg. Ermittlungen führten aber zu Namen und Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Kiel erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Gegen 20:00 Uhr konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Hamburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung konnte die Waffe, eine Schreckschusspistole, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 82-jährige Tatverdächtige ist geständig. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er entlassen. Er muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.

