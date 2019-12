Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 6. Dezember 2019, ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin gekommen. Diese verletzte sich dabei schwer.

Gegen 17 Uhr befuhr eine 52-jährige Elmshornerin mit ihrem VW Golf die Kaltenweide in Richtung Bauerweg. Als sie nach links in den Mühlendamm abbog, übersah sie offenbar eine 28-jährige Fußgängerin aus Elmshorn, welche die Fahrbahn des Mühlendamms über die Fußgängerfurt zu dieser Zeit ebenfalls in Richtung Bauerweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und der Fußgängerin. Die 28-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Sowohl der Fußgänger- als auch der Fahrzeugverkehr wird an dieser Stelle über eine Ampelanlage geregelt. Die genauen Zeichen der Ampelanlage sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder der Zeichen der Ampelanlage machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 bei der Polizei Elmshorn zu melden.

