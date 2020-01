Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Trier

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 10. Dezember 2019, 14 Uhr bis zum 3. Januar 2020, 17 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Haus im Ortsteil Trimmelter Hof in Trier einzubrechen.

Die Täter versuchten über den Garten des Hauses in der Januarius-Zick-Straße in das Gebäude einzudringen. Sie bohrten hierzu mehrmals in die Terrassentür. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Bohrgeräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 0651 9779 2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

