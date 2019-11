Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Holzunterstand brannte

Quakenbrück (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Freitagabend gegen 20:15 Uhr in die Wilhelmstraße, nahe dem Verbrauchermarkt, gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war in einem Garten ein Holzunterstand in Brand geraten. Die Feuerwehr Quakenbrück löschte das Feuer ab. Ein 29 Jahre alter Anwohner verletzte sich bei einem eigenen Löschversuch leicht am Knie. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter 05431 90330 oder 05439 9690 zu melden.

