Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wachsamer Nachbar stört Einbrecher

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter durch eine Garage Zutritt zu einem Garten in der Siebensternstraße. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ein wachsamer Nachbar wurde auf die Eindringlinge aufmerksam und machte sich bemerkbar. Die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut aus der aufgebrochenen Tür und entfernten sich fußläufig in Richtung Leggeweg. In der Hektik verloren die Täter ihr Einbruchwerkzeug vor Ort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch oder zu den flüchtenden Personen hatten. Hinweise werden unter 0541 327-2115 entgegengenommen.

