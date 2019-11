Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Ein 40 Jahre alter Autofahrer war am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der Straße Am Dianenwald in Richtung Dinklager Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts abbiegen, übersah dabei einen bevorrechtigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

