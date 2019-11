Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Unfall auf dem Hastruper Damm - 54-Jähriger schwer verletzt

Bersenbrück (ots)

Ein 27 Jahre alter Autofahrer war am Freitagmorgen gegen 06.40 Uhr auf dem Hastruper Damm in Richtung Neuenkirchen-Vörden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er das vorausfahrende Kleinkraftrad eines 54-jährigen Mannes und fuhr auf dieses auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

