Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Raub gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße Riegesbreen geriet am frühen Mittwochmorgen ins Visier von Unbekannten. Mindestens ein Täter verschaffte sich zwischen 01.35 und 02.25 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten und griff im Erdgeschoss eine 48 Jahre alte Bewohnerin an. Der etwa 1,80 m große Mann schlug die Frau mit einer Flasche nieder, entwendete Bargeld und EC-Karten, und flüchtete unerkannt. Die 48-Jährige erlitt durch den Überfall schwere Verletzungen. Der Flüchtige hatte dunkle Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die im Bereich Riegesbreen/Brüggereschweg/Am Sportplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

