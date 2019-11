Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Aufmerksamer Ladendetektiv vereitelt Taschendiebstahl

Georgsmarienhütte (ots)

In einem Lebensmitteldiscounter an der Malberger Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Diebstahl. Ein Ladendetektiv wurde auf eine 25-jährige Frau aufmerksam, die sich in verdächtiger Art und Weise einer 85 Jahre alten Kundin näherte. In einem von der Kundin unbemerkten Augenblick griff die 25-Jährige in die Handtasche der älteren Dame, um ihr die Geldbörse zu stehlen. Der aufmerksame Ladendetektiv schritt in diesem Moment ein und vereitelte den Diebstahl. Der 54-Jährige alarmierte die Polizei und hielt die Täterin bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Ermittlungen ergaben, dass die in Gelsenkirchen lebende 25-Jährige für die Polizei keine Unbekannte ist. Sie war bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt und wurde gesucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde am Freitagmorgen vor dem Amtsgericht in Bad Iburg die Hauptverhandlung durchgeführt. Der zuständige Haftrichter verurteilte die Diebin zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten.

