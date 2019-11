Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochabend, 17.00 Uhr, in ein Wohnhaus an der Overdinkelstraße in Gronau eingedrungen. Nachdem die Täter durch mehrmaliges Versuchen ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume. Was die Täter erbeuteten, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei übernimmt nun weitere Ermittlungen. Hinweise werden im Kriminalkommissariat Gronau (02562) 9260 entgegengenommen.

