Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kollision mit dem Gegenverkehr

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Mittwoch in Gronau-Epe ereignet hat. Eine 43-Jährige war dort mit ihrem Wagen gegen 19.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen aufgrund medizinischer Probleme in den Gegenverkehr geraten. Ihr Fahrzeug stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Gronauers zusammen.

