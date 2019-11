Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Bus eingebrochen

Borken (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte in Borken-Gemen in einen Kleinbus eingedrungen. Die Täter manipulierten die Notentriegelung und konnten schließlich die Fahrzeugtür aufdrücken. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Leinenbeutel. Das Geschehen spielte sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 06.00 Uhr, ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell