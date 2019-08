Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrerin weicht Rehen aus und stürzt zu Boden

Porta Westfalica (ots)

Als eine 15 Jahre alte Rollerfahrerin aus Porta Westfalica am frühen Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr die Straße "Am Jungfernholz" in Richtung der Vlothoer Straße befuhr, kreuzten plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn.

Als die junge Frau den Tieren auswich, verlor sie die Kontrolle über das Zweirad. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Portanerin ins Klinikum Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell