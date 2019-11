Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Jogger geschlagen, Hundehalter gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Bereits am Sonntagvormittag kam es im Waldstück an der Straße "Am Zuckerhut" zu Streitigkeiten zwischen einem Jogger und einem Hundehalter. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Jogger von dem unbekannten Gassigeher geschlagen. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nach Zeugen, die den Hundehalter kennen. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 190 cm groß - schlanke Statur - ohne Bart - ohne Brille

Der Mann ist in der Regel mit zwei ausgewachsenen Hunden der Rasse "Boxer" unterwegs. Wer den Mann kennt oder sonst Angaben zu ihm machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05401 879500.

