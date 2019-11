Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Grüner Hoflader gestohlen

Belm (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag-und Mittwochnachmittag einen Hoflader von einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Lechtinger Straße gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein grünes Modell 300 DY/A der Marke Striegel. Besonderes Merkmal ist ein am Hoflader angebrachtes Krokodilgebiss. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Transportfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell