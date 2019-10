Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zeitungen entzünden sich

Zum Glück nur etwas rußgeschwärzt wurden zwei Räume, als Zeitungen auf einem Herd Feuer fingen.

Einen Zopf wollte eine Frau am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in ihrem Holzofen backen. Dabei erhitzte sich das Metall des Herdes so stark, dass sich ein Zeitungsstapel, der in unmittelbarer Nähe lag, entzündete. Zum Glück entdeckte der Ehemann das Feuer rechtzeitig. Er löschte die Flammen, so dass die alarmierte Feuerwehr lediglich den Rauch aus der Küche blasen musste. Die Wände im Esszimmer und der Küche wurden etwas verrußt, so dass ein Schaden von wenigen hundert Euro entstand.

