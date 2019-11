Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kellereinbruch

Osnabrück (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Heinrichstraße und brachen zwischen 12 und 14 Uhr in einen Kellerraum ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Kellerraum mehrere Weinflaschen, zwei Koffer und einen Rucksack. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

