Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Supermarkt

Osnabrück (ots)

Ein arabischer Supermarkt am Johannistorwall geriet in der Nacht zu Freitag (zwischen 22 und 04 Uhr) ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich an einem Fenster des unweit der Kommenderiestraße gelegenen Ladens zu schaffen und gelangten so ins Innere des Marktes. Die Einbrecher stahlen aus dem Ladenlokal eine Geldkassette und Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-2115.

