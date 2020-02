Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher unterwegs, 25-Jähriger vermutlich unter Drogeneinfluss in Unfall verwickelt, PKW-Lenker übersieht Feuerwehreinsatz und prallt gegen Baum

Ludwigsburg: Einbrecher unterwegs

Mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber waren am Montagnachmittag im und über dem Ludwigsburger Norden unterwegs und fahndeten nach zwei bislang noch unbekannten Männern. Die beiden Täter hatten gegen 17.30 Uhr versucht in ein Haus in der Heilbronner Straße einzubrechen. Allerdings war ihnen hierbei vermutlich entgangen, dass sich eine Bewohnerin im Innern aufhielt. Die 47-Jährige wurde zunächst durch ungewöhnliche Geräusche aufmerksam. Als sie diesen auf den Grund gehen wollte, schlug einer der Täter eine Fensterscheibe ein. Hierauf bemerkte der Täter die Bewohnerin wohl und machte sich sofort zu Fuß aus dem Staub. Die Frau konnte allerdings beobachten, dass er nicht alleine war, sondern gemeinsam mit einem Komplizen die Heilbronner Straße in Richtung der Straße "Favoritegärten" davonging. Die Person, die das Fenster eingeschlagen hatte, wurde als etwa 170 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und schlank mit grau-melierten Haaren beschrieben. Der Komplize soll etwas größer und ebenfalls schlank gewesen sein. Er trug dunkle Oberbekleidung. Die Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht nun Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können.

Ludwigsburg: 25-Jähriger vermutlich unter Drogeneinfluss in Unfall verwickelt

Ein Unfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ereignete sich am Montag kurz nach 22.00 Uhr in der Oststraße in Ludwigsburg. Ein 25 Jahre alter VW-Lenker, der drei weitere Insassen an Bord hatte, befuhr die Hindenburgstraße und wollte die Oststraße im weiteren Verlauf überqueren. Einen 44-jährigen Volvo-Fahrer, der seinerseits in der Oststraße unterwegs war, übersah der VW-Lenker vermutlich und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die hinzu gerufenen Polizeibeamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei dem 25-Jährigen. Ein Test reagierte schließlich positiv, so dass sich der junge Mann, der aus Polen stammt, einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde außerdem beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben.

Ludwigsburg-Hoheneck: 77-jähriger PKW-Lenker übersieht Feuerwehreinsatz und prallte gegen Baum

Die Feuerwehr Ludwigsburg war am Dienstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in der Uferstraße in Hoheneck eingesetzt, nachdem dort im Zusammenhang mit einer Windböe ein Baum umgestürzt und auf die Fahrbahn gefallen war. Während die Einsatzkräfte an der Beseitigung des Baumes arbeiteten, hatten sie die Einsatzstelle mittels einem Einsatzfahrzeug, an dem das Blaulicht und der Warnblinker eingeschaltete waren, und Warnleuchten abgesichert. Ein 77 Jahre alter VW-Lenker übersah jedoch wohl trotz der Absicherungsmaßnahmen die Einsatzstelle der Feuerwehr. Als dies einem 29 Jahre alten Feuerwehrmann auffiel, versuchte er noch durch Winken und Gestikulieren auf sich aufmerksam zu machen, da er gerade an dem Baum arbeitete. Schließlich musste der 29-Jährige einen Schritt zur Seite machen und stürzte, als der VW-Lenker gegen den Baum prallte und das Geäst hierdurch in Bewegung geriet. Der Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

