Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Brandstiftungen gesucht

Melle (ots)

Am Dienstagmorgen trieben Unbekannte in Wellingholzhausen ihr Unwesen. In der Straße Auf der Wippe begaben sich der oder die Täter zum Carport eines Wohnhauses und setzten gelagertes Holz in Brand. Der Hauseigentümer nahm gegen 04.15 Uhr Rauchgeruch wahr, alarmierte die Feuerwehr und versuchte den Brand bis zu deren Eintreffen unter Kontrolle zu bringen. Den 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Melle-Wellingholzhausen gelang es schließlich das Holz vollständig zu löschen. Im Rahmen der Fahndung nach verdächtigen Personen stellte ein Polizeibeamter gegen 05.15 Uhr einen weiteren Brand fest. In der Straße Auf der Placke hatten Unbekannte in unmittelbarer Nähe zu einem Holzwarenlager eine Palette mit Bitumenplatten angezündet. Die Flammen griffen auf eine Plane an dem Lager über und breiteten sich weiter aus. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Die Polizei Melle hat die Ermittlungen zu den Brandstiftungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

