Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mit Foto nach unbekanntem Mann - Folgemeldung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera suchte die Polizei am 10. September nach einem bislang unbekannten Mann, der am 21. Februar mit der S-Bahn S6 vom Essener Hauptbahnhof in Richtung Düsseldorf gefahren und eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung, der zur Identifizierung des Verdächtigen führte.

Die Fahndung wird zurückgenommen. (ChWi)

