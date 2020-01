Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Bargeld

Osnabrück (ots)

In der Meller Straße, zwischen dem Großen Fledderweg und der Abekenstraße, nutzten Unbekannte am späten Dienstagabend ein auf "Kipp" stehendes Fenster für einen Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 22 Uhr und Mitternacht Zutritt zu einer Kellerwohnung und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-3240 oder 327-2115.

