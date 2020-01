Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Einfamilienhäuser am Gartenkamp aufgebrochen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar, 10 Uhr und Sonntag, 19. Januar, 10 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser am Gartenkamp in Feldmark ein. Die Einbrecher schlugen in beiden Fällen Terrassentüren ein und gelangten anschließend ins Innere. Hier durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Behältnisse. In einem Haus stahlen die Diebe offenbar Schmuck. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell