Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich

Uslar (ots)

Bodenfelde (zi.)

Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Driburg befuhr am 20.11.2019, um 10:40 Uhr, die B 241 von Lauenförde in Richtung Amelith. Vor einer Rechtskurve fuhr er an einem stehenden Fahrzeug vorbei. Als er sich neben dem Fahrzeug befand, kam ihm ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Wahlsburg entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste dieser sein Fahrzeug ab. Der Pkw rutschte nach rechts von der Fahrbahn auf die Leitplanke und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

