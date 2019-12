Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebisches Duo geflüchtet, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Donnerstagabend aus einem Bekleidungsgeschäft in der Blumenstraße zwei Mützen gestohlen und bei ihrer Flucht eine Beschäftigte des Ladens leicht verletzt. Die Frau konnte gegen 20:15 Uhr das diebische Treiben des Duos beobachten und wollte einen der Männer festhalten. Mit einem Schlag gegen die Hand der aufmerksamen Angestellten, konnte sich der Ertappte jedoch befreien und zusammen mit seinem Komplizen flüchten. Der Hauptverdächtige war circa 25 Jahre alt und trug eine schwarze mit Fell besetzte Jacke. Er soll türkisch oder französisch gesprochen haben. Sein mutmaßlich minderjähriger Begleiter war etwas kleiner und soll eine blaue "Tommy Jeansjacke" getragen haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

