Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 15:15 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße Am Mühlenkamp. Ein 77-jähriger Osnabrücker fuhr mit seinem Pkw in Richtung Stadt und wollte nach links in die Straße Waldfrieden abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Leichtkraftrad, das in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Der 17-jährige Motorradfahrer aus Bissendorf stürzte und wurde dabei schwer am Bein verletzt. Er kam in ein Osnabrücker Krankenhaus. Der Bereich der Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell