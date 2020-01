Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Werkzeugdiebstahl im Stadtteil Hafen

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am vergangenen Wochenende eine Baustelle im Gewerbepark an der Winkelhausenstraße. Einbrecher drangen zwischen Samstagnachmittag (14.30 Uhr) und Dienstagmorgen (08.30 Uhr) gewaltsam durch eine Hintertür in die Baustelle ein und entwendeten Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

