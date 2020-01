Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Anbaugerät eines Kompaktbaggers entwendet

Bad Laer (ots)

In der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 07:30 Uhr wurde das Anbaugerät eines Kompaktbaggers von einer Arbeitsstelle entwendet. Der Tatort befindet sich auf einem Flurstück am Remseder Bach, an der Straße Wechel, unweit des Schützenhauses. Dort startete der Unterhaltungsverband am Montag Arbeiten an dem Gewässer. Im Tatzeitraum wurde der Mehrzweckgreifer inklusive Wechsel-/ Schwenkeinrichtung von einem Kompaktbagger professionell abmontiert und gestohlen. Vor Ort lassen deutliche Spuren darauf schließen, dass der Abtransport mit einem Radlader oder Traktor stattgefunden haben muss. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Aktivitäten geben kann oder etwas zum Verbleib des Anbaugerätes sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401 879500.

