Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Trickdiebe waren unterwegs

Bissendorf (ots)

Eine Bissendorfer wurde vorletzte Woche Opfer von Trickdieben. Die Dame las in der Zeitung die Annonce eines angeblichen Bramscher Anbieters von Antiquitäten und Kunst. In der Anzeige wurde unter Angabe einer Handynummer mit "Sofort Bargeld" für den Ankauf von Gold, Schmuck, Pelzen, Uhren und Antiquitäten geworben. Da die Seniorin sich von ihrer Pelzbekleidung trennen wollte, rief sie die Telefonnummer an und verabredete einen Besichtigungstermin in ihrer Wohnung. Entsprechend der Vereinbarung erschienen am Mittag des 11.01.2020 dann zwei unbekannte Männer, die sich die Pelze der Dame ansahen und ein Kaufangebot machten. Auf die Frage nach Goldschmuck legte die Dame dem Duo dann auch noch einige Stücke zum Verkauf vor. Nachdem die Unbekannten den Schmuck gewogen und bewertet hatten, packten sie das Gold in Absprache mit der Bissendorferin ein, um diesen in der Firma noch einmal auf Echtheit überprüfen zu können. Zwei Tage später wollte man dann für den Ankauf wiederkommen und bei der Gelegenheit auch die Pelze mitnehmen. Im guten Glauben wartete die Frau in der Folge auf das erneute Erscheinen der beiden Männer, jedoch tauchten diesen nicht wieder auf. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es die in der Zeitungsanzeige genannte Bramscher Adresse gar nicht gab. Beide Täter waren etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa etwa 160cm groß. Einer trug einen dunkelblauen Anzug und dunkle Schuhe mit einer Schnalle, sein Komplize hatte nur wenig Haar auf dem Kopf und trug eine kariertes Jacket sowie eine dunkelbraune Hose. Wer Hinweise in der Sache geben kann oder möglicherweise auch Opfer der beiden Trickdiebe geworden ist, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

Polizeiinspektion Osnabrück

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell