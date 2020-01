Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - E-Bike Diebstahl am Samstagabend

Bersenbrück (ots)

Vor einem Sportgeschäft an der Bramscher Straße geriet am Samstagabend ein E-Bike der Marke Kreidler, Modell Vitality Eco 8, ins Visier von Dieben. Diese machten sich zwischen 18.30 und 20.30 Uhr an dem schwarzen 28-Zoll-Rad zu schaffen und nahmen das Zweirad sowie die am Gepäckträger angebrachte Fahrradtasche mit. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

