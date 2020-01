Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkaufshäuschen auf Sportplatz aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Auf dem Gelände eines Sportvereines am Reinhold-Tiling-Weg brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Verkaufshäuschen auf. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (06 Uhr) in den Bereich des Kunstrasenplatzes und beschädigten an dem dortigen Häuschen eine aus Holz bestehende Öffnung. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie jedoch kein Diebesgut. Die Osnabrücker Polizei ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

