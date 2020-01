Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auffälliges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag ein auffälliges E-Bike der Marke Haibike, Modell SDuro HardNine. Die Eigentümerin hatte ihr türkisfarbenes 29-Zoll-Rad gegen 22 Uhr (Samstag) in der Straße Große Domsfreiheit hinter einer Bierkneipe an einem Verkehrsschild angeschlossen. Als sie gegen 01.35 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Diebe das Rad mitgenommen hatten. Ausgestattet ist das E-Bike mit einem 50cm-Rahmen, schwarz/gelben Felgen und einem schwarz/türkisfarbenem Sattel. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter den Rufnummern 0541/327-2215 oder 327-3240.

