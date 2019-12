Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Ergänzende Pressemeldung zum Blitzeinbruch in Bekleidungsgeschäft

Kleve (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter des Blitzeinbruchs in ein Bekleidungsgeschäft am Montag (23. Dezember 2019) um 03.15 Uhr gesehen haben. Bei dem Täter, der einen Opel in das Schaufenster steuerte und anschließend zu Fuß flüchtete, soll es sich um einen circa 1,85 m großen Mann handeln. Der Täter trug zur Tatzeit einen dunkelgrünen Mantel mit Kapuze, die er über den Kopf gezogenen hatte, sowie eine blaue Jeans und hielt einen großen schwarzen Sack in der Hand. In dem Sack hatte er die Beute gesteckt. Bei dem Opel handelt es sich um einen Astra mit Stufenheck. Es ist ein älteres Modell, das zur Tatzeit keine Frontschürze hatte. Der Astra führte zur Tatzeit keine Kennzeichen und war abgemeldet. Wer hat den Astra und den Täter gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

