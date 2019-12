Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Blitzeinbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter ließ Pkw zurück

Kleve (ots)

In der Nacht zu Montag (23.12.2019) kam es um 03:15 Uhr zu einem Blitzeinbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Klever Fußgängerzone. Ein bislang unbekannter Täter steuerte einen blauen Opel in die Schaufensterscheibe und durchbrach diese. Nach bisherigen Ermittlungen erbeutete er dabei mehrere hochwertige Handtaschen und flüchtete noch vor dem Eintreffen der sofort alarmierten Polizei zu Fuß vom Tatort. Das beschädigte Auto ließ er am Tatort zurück. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821/5040.

