Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191206.4 Lohe-Rickelshof: Unfallverursacher gesucht

Lohe-Rickelshof (ots)

Donnerstag oder Freitag hat sich in Lohe-Rickelshof eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein Unbekannter fuhr ein dreirädriges Kleinkraftrad mit Aufbau an und entfernt sich anschließend vom Ort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend dürfte der Unfallverursacher nach derzeitigen Erkenntnissen die Straße Friedrichswerk in Richtung Büsum befahren haben. Auf Höhe der Hausnummer 20 ist er vermutlich mit dem am Straßenrand abgestellten Kleinkraftrad kollidiert, wodurch das Gefährt auf den Gehweg geschleuderte und einige Schäden erlitt. Die Reparaturkosten dürften sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Am Unfallort zurück blieben einige Fahrzeugteile, die den Schluss zulassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Insignia A, Baureihe 2008 - 2016, Farbe graphitschwarz, gehandelt haben dürfte. Das Auto müsste Schäden an der Stoßstange vorne rechts und am rechten Außenspiegel aufweise. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Opel geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden. Dies gilt natürlich auch für den Unfallfahrer selbst.

Merle Neufeld

