Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191206.3 Brunsbüttel: Sachbeschädigung und Widerstand

Brunsbüttel (ots)

Mittwochnachmittag hat der Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Brunsbüttel die Einrichtung seines Zimmers zerlegt und sich der Mitnahme durch die Polizei erheblich widersetzt. Letztlich kam der Beschuldigte in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann, der in einer Unterkunft das gesamte Mobiliar seines Zimmers zerstören sollte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 26-Jährige sich zwischenzeitlich entfernt und in seiner Behausung ein Chaos hinterlassen. Als der offenbar Verwirrte nur wenig später zurückkehrte, nahmen Einsatzkräfte ihn in Empfang. Er sperrte sich mit aller Kraft der Mitnahme, wobei die Brille eines Beamten zu Bruch ging und Schäden an Einsatzmitteln entstanden. Letztlich kam der Beschuldigte in das Gewahrsam und von dort aus auf eine psychiatrische Station eines Krankenhauses.

Der Beschuldigte wird sich wegen des Sachbeschädigung und wegen des Widerstandes verantworten müssen.

Merle Neufeld

