Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Verwaltungsgebäude einer Firma an der Bestener Straße. Ein Fenster wurde aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume. Angaben zur Beute können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer an der Mühlenstraße. Unter anderem müssen die Täter die Schaufel eines Radladers zur Seite geschoben haben. Aus dem Countainer wurde eine Motorflex entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht zu Mittwoch haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Doppelgarage an der Steverstraße verschafft. Aus der Garage wurden Musiktechnik und Lichttechnik entwendet. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt. An dem Garagentor entstand 500 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell