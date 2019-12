Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

PKW-Fahrerin leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Samstag, 21.12.2019 gegen 07:25 Uhr fuhr eine 20-Jährige aus Kleve mit ihrem PKW Mercedes den Klever Ring (B 9) aus Richtung Uedemer Straße kommend in Richtung Kalkarer Straße. Vor diesem Fahrzeug fuhr ein 27-Jähriger aus Oberzissen (Rheinland-Pfalz) mit einem LKW mit Anhänger. Dieser bremste sein Gespann ab, um nach links in die Straße Galleien einzubiegen. Dies erkannte die 20-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf den Anhänger des Gespannes auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Bis 10:00 Uhr wurde der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, die Umleitung erfolgte durch Polizeibeamte. Es entstand hoher Sachschaden.

