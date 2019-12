Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Uedem (ots)

Am Sonntag, den 22.12.2019, gegen 17:45 Uhr, missachtete eine 57-jährige aus Erfurt an der Kreuzung Kervenheimer Str./ Südwall die Vorfahrt einer 49-jährigen aus Uedem. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 57-jährigen gegen eine Hauswand geschoben. Im Fahrzeug der 57-jährigen saßen insgesamt 3 Insassen, ebenfalls wohnhaft in Erfurt. Alle 3 Personen verletzten sich und wurden mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Die 57-jährige und ihre 82-jährige Beifahrerin verblieben stationär. Im Fahrzeug der 49-jährigen saßen ingesamt 2 Insassen. Diese wurden ebenfalls zum Krankenhaus verbracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden sichergestellt. Gesamtschaden: ca. 30000 Euro

